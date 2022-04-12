الرياضة

إيهاب جلال يقود الفراعنة خلفا لكيروش

صحيفة البلادaccess_time11 / رمضان / 1443 هـ      12 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً لمنتخب الفراعنة؛ خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش، وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة جمال علام، قد عقد اجتماعا تكميليا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف المنتخب الوطني بعد إنهاء عقد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر بالتراضى، من أجل حسم هوية المدرب الجديد للمنتخب سواء مصريا أو أجنبيا.

يذكر أن إيهاب جلال كان يتولى تدريب نادي بيراميدز. ويعد حسام البدرى على رأس المرشحين لخلافة إيهاب جلال، في تدريب بيراميدز، إلا أن إدارة بيراميدز تفكر فى إسناد إدارة مباراة مازيمبى المقبلة فى بطولة الكونفدرالية لمحمود فتح الله مدرب الفريق الحالى قبل الإعلان عن هوية المدير الفنى الجديد للفريق.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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