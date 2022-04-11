كريم بنزيمة يتصدر ترشيحات الكرة الذهبية 2022

تصدرّ كريم بنزيمة (35 عامًا) مهاجم ريال مدريد الإسباني، مؤشرات المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 بحسب تقرير من شبكة “Goal”.

ويقدم بنزيمة مستويات مبهرة مع النادي الملكي ومنتخب فرنسا في الموسم الحالي 2021-2022 بعد أن سجّل 40 هدفًا وقدّم 13 تمريرة حاسمة.

وسجّل بنزيمة هاتريك ضد باريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم سجل هاتريك من جديد أمام تشيلسي في ذهاب ربع النهائي.

وفي الدوري الإسباني، يقترب بنزيمة من حصد اللقب مع ريال مدريد بوصول الفريق إلى 72 نقطة قبل 7 جولات من النهاية، متقدما على برشلونة (60).

لم يفز أي لاعب فرنسي بجائزة الكرة الذهبية منذ اللاعب السابق للديكة زين الدين زيدان عام 1998، والمفارقة أن زيدان وبنزيمة من أصول جزائرية أبًا وأمًا.

ترشيحات اللاعبين للكرة الذهبية 2022 بحسب “Goal” جاءت كالتالي:

1- كريم بنزيمة

2- روبرت ليفاندوفسكي

3- محمد صلاح

4- كيليان مبابي

5- لوكا مودريتش

6- ساديو ماني

7- كيفين دي بروين

8- فينيسيوس جونيور

9- فيل فودين

10 – ألكساندر أرنولد