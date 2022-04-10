الرياضة

3 سيدات في قائمة البلياردو و6 لاعبين يمثلون أخضر السنوكر في العربية

صحيفة البلادaccess_time9 / رمضان / 1443 هـ      10 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – محمد الجليحي

أعلن مدرب المنتخب السعودي للسنوكر الأردني أحمد العنزي أسماء لاعبي المنتخب الذين تم اختيارهم للمشاركة في بطولة كأس العرب 2022 التي تقام شهر مايو المقبل في جمهورية مصر العربية؛ حيث ضمت القائمة 6 لاعبين هم: عبدالله العطياني” الأهلي” ومساعد المسفر وفهد المسفر” الشباب” ونواف العتيبي ومحمود العتيبي” وج ” وسلمان البرديسي” حبونا”.

فيما اختار مدرب المنتخب السعودي للبلياردو منصور الخنفري ثلاث لاعبات لتمثيل منتخب السيدات للمشاركة في ذات البطولة، هن: ” البتول الحمزة ورحاب شكري و ميعاد محمد صالح”.

 

وكان المدرب الخنفري قد ضم أسماء جديدة من اللاعبين المتميزين لبرنامج التميّز لينضموا لبرنامج المنتخب ٢٠٢٢م. وهم : ((وليد العنزي “ نادي الصقور” إلياس الصويغ “ نادي الرائد” نواف الثقفي “ نادي عكاظ” فيصل الغامدي “ نادي التضامن” منيف العنزي “نادي جبة” فيصل الزهراني “ نادي الشعلة” أحمد السادة” نادي الصفا” عبد العزيز المنصور “نادي أحد” أحمد الحربي “نادي الفرع “ مؤكداً أن كل فئة ستدخل في برنامج خاص لتطوير ورفع المستوى العام لأداء لاعبي المنتخب.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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