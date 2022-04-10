3 سيدات في قائمة البلياردو و6 لاعبين يمثلون أخضر السنوكر في العربية

الرياض – محمد الجليحي
أعلن مدرب المنتخب السعودي للسنوكر الأردني أحمد العنزي أسماء لاعبي المنتخب الذين تم اختيارهم للمشاركة في بطولة كأس العرب 2022 التي تقام شهر مايو المقبل في جمهورية مصر العربية؛ حيث ضمت القائمة 6 لاعبين هم: عبدالله العطياني” الأهلي” ومساعد المسفر وفهد المسفر” الشباب” ونواف العتيبي ومحمود العتيبي” وج ” وسلمان البرديسي” حبونا”.
فيما اختار مدرب المنتخب السعودي للبلياردو منصور الخنفري ثلاث لاعبات لتمثيل منتخب السيدات للمشاركة في ذات البطولة، هن: ” البتول الحمزة ورحاب شكري و ميعاد محمد صالح”.