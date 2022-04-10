فيديو: التعادل يحسم قمة مانشستر سيتي وليفربول

خطف ليفربول تعادلًا ثمينًا 2-2 من ملعب مانشستر سيتي “الاتحاد” أمسية الأحد 10 أبريل ضمن مباريات المرحلة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظل مانشستر سيتي متصدرًا لجدول المسابقة برصيد 74 نقطة ويطارده ليفربول في الوصافة بواقع 73 نقطة، قبل 6 جولات من نهاية الموسم.

افتتح البلجيكي كيفين دي بروين التسجيل لسيتي في الدقيقة 5 وعادل البرتغالي ديوغو جوتا لليفربول في الدقيقة 13، لكن البرازيلي غابريل خيسوس أنهى الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف ثان في الدقيقة 36، وفي مطلع الشوط الثاني عادل السنغالي ساديو ماني الكفة لتصبح 2-2.

الجدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي انتهى بالتعادل 2-2 أيضًا بملعب “أنفيلد”.

سيلتقي مانشستر سيتي وليفربول من جديد يوم 16 أبريل الحالي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بنفس الملعب “الاتحاد”.

ملخص وأهداف مباراة مانشستر سيتي وليفربول