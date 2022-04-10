صلاح يواصل العقم التهديفي مع ليفربول

واصل محمد صلاح العقم التهديفي مع ليفربول وهذه المرة في مباراة مانشستر سيتي التي انتهت بالتعادل 2-2 أمسية الأحد 10 أبريل في الدوري الإنجليزي.

واستطاع الريدز خطف تعادل ثمين من ملعب مانشستر سيتي “الاتحاد” ليظل المواطنون على قمة الترتيب بـ74 نقطة ويطارده ليفربول بـ73 نقطة بالوصافة.

سجّل هدفي ليفربول ضد مانشستر سيتي كل من البرتغالي ديوغو جوتا والسنغالي ساديو ماني بالدقيقتين 13 و46 تواليًا.

وغاب صلاح عن التهديف للمباراة الرابعة تواليًا في كل المسابقات، أمام كل من أرسنال وواتفورد ومانشستر سيتي بالدوري، وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

إجمالًا سجل صلاح هدفًا واحدًا فقط مع ليفربول في آخر 8 مباريات بجميع البطولات، وكان من ركلة جزاء أمام برايتون في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

ومع ذلك، لا يزال صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بواقع 20 هدفًا ومن ورائه الكوري الجنوبي لاعب توتنهام هيونغ مين سون بـ17 هدفًا.