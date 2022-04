رغم اعتذاره.. الشرطة الإنجليزية تستدعي رونالدو

تحقق شرطة مدينة ليفربول الإنجليزي في حادث تحطيم مهاجم مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، لهاتف أحد مشجعي فريق إيفرتون عمدًا.

انقاد مانشستر يونايتد إلى هزيمة بنتيجة 0-1 في ملعب إيفرتون السبت 9 أبريل، وأثناء خروج رونالد غاضبًا من أرضية الملعب أطاح بهاتف أحد المشجعين الذي يبدو أنه طلب التقاط صورة أو ما شابه، وقد رصدت الكاميرات الحادث، الذي اعتذر عنه رونالدو لاحقًا في منشور “انستغرام”.

وكتب رونالدو في اعتذاره: “ليس من السهل أبدًا أن يتعامل الناس مع اللحظات الصعبة التي نعيشها (كلاعبي كرة قدم) ومع ذلك ينبغي أن نتحلي دومًا بالاحترام والصبر وأن نكون قدوة لجميع الشباب الذين يحبون هذه اللعبة، أود أن أعتذر، وإذا أمكن أود دعوة هذا المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد”.

وذكرت إذاعة “BBC” أن شرطة مدينة ليفربول ستسدعي رونالدو للإدلاء بإفاداته في الواقعة التي تلقى اهتمامًا كبيرًا من قبل إدارة نادي إيفرتون.

فيما قال متحدث باسم الشرطة أنه تواصل مع ناديي مانشستر يونايتد وإيفرتون بعد تلقيه بلاغ لتعرض صبي من المشجعين لاعتداء من قبل رونالدو.

#MUFC are looking into an incident involving Cristiano Ronaldo and what eyewitnesses say was a mobile phone hitting the ground after his side's defeat at Goodison Park.

[🎥] @EvertonHubpic.twitter.com/UnB2rWLPIo

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 9, 2022