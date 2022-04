شاهد: رونالدو يُحطّم هاتف أحد المشجعين!

حطّم البرتغالي كريستيانو رونالدو هاتف أحد المشجعين عقب خسارة فريقه مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت 9 أبريل.

وانقاد مانشستر يونايتد إلى الهزيمة 0-1 في ملعب “جوديسون بارك” الخاص بفريق إيفرتون ضمن مباريات المرحلة الـ32 من المسابقة الإنجليزية.

أثناء خروج اللاعبين من أرضية الملعب إلى النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس، حطّم رونالدو هاتف أحد مشجعي إيفرتون بحسب “Sky Sports”.

وقالت شبكة “Sky Sports” إن نادي مانشستر يونايتد على علم بحادثة تحطيم رونالدو لهاتف المشجع، وسيتخذ مجلس الإدارة التدابير اللازمة.

وظهر رونالدو منفعلًا للغاية خلال خروجه من أرض الملعب، وفوجيء بأحد مشجعي إيفرتون يمسك بهاتفه قريبًا من رونالدو ويريد التقاط صورة معه.

#MUFC are looking into an incident involving Cristiano Ronaldo and what eyewitnesses say was a mobile phone hitting the ground after his side's defeat at Goodison Park.

[🎥] @EvertonHubpic.twitter.com/UnB2rWLPIo

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 9, 2022