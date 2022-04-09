الرياضة

شاهد: رونالدو يُحطّم هاتف أحد المشجعين!

محمد ابو الوفاaccess_time8 / رمضان / 1443 هـ       9 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
راتب رونالدو يُسبب أزمة مع مانشستر يونايتد

حطّم البرتغالي كريستيانو رونالدو هاتف أحد المشجعين عقب خسارة فريقه مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت 9 أبريل.

وانقاد مانشستر يونايتد إلى الهزيمة 0-1 في ملعب “جوديسون بارك” الخاص بفريق إيفرتون ضمن مباريات المرحلة الـ32 من المسابقة الإنجليزية.

أثناء خروج اللاعبين من أرضية الملعب إلى النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس، حطّم رونالدو هاتف أحد مشجعي إيفرتون بحسب “Sky Sports”.

وقالت شبكة “Sky Sports” إن نادي مانشستر يونايتد على علم بحادثة تحطيم رونالدو لهاتف المشجع، وسيتخذ مجلس الإدارة التدابير اللازمة.

وظهر رونالدو منفعلًا للغاية خلال خروجه من أرض الملعب، وفوجيء بأحد مشجعي إيفرتون يمسك بهاتفه قريبًا من رونالدو ويريد التقاط صورة معه.

 

m.abo.elwafa

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