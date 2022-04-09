روسيا تحظر العديد من المنظمات الدولية.. والاتحاد الأوروبي يدين

بروكسل : د ب أ

أدان الاتحاد الأوروبي حظر روسيا العديد من المنظمات الدولية، وقال المتحدث باسم التكتل لشؤون السياسة الخارجية اليوم: إن الاتحاد الأوروبي يأسف بشدة لقرار وزارة العدل الروسية سحب تسجيل 15 منظمة معترف بها على نطاق واسع.

وأوضح المتحدث أنه ليس هناك شيء في أنشطة المنظمات التي تتركز على حماية حقوق وحريات المواطنين، يبرر اتخاذ مثل هذه الخطوة، مشيراً إلى أن القيادة السياسية في روسيا بقرار الحظر تواصل حرمان الشعب من الحق في التعبير الحر عن الرأي وحرية التفكير.

ويسري قرار الحظر على مؤسسات ألمانية مثل هاينريش-بول وفريدريش-إيبرت وكونراد-اديناور وفريدريش-ناومان، بالإضافة إلى منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش ، وتسع منظمات غير حكومية أخرى، وقد سحبت وزارة العدل الروسية تسجيل هذه المنظمات بدعوى ارتكاب “مخالفات للتشريع السارية في الاتحاد الروسي”.

من جانبه، قال رئيس مؤسسة “فريدريش-ناومان” كارل-هاينز باكفه، بعد إعلان الحظر أمس:” من يعمل في روسيا من أجل حقوق الإنسان والمواطنين، يتعرض للعقاب والتهديد والتشهير” مبيناً أن تعديات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على قيم الحرية والديمقراطية تجاوزت أوكرانيا على نحو واسع، ونوه أن “موجة الطرد الجديدة لمنظمات المجتمع المدني هي خطوة جديدة من الاستبداد إلى الشمولية”.