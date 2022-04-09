القوة الجوية العراقي يتجاوز الجزيرة الإماراتي بثنائية

متابعة- محمود العوضي
نجح فريق القوة الجوية العراقي في تحقيق الفوز على نظيره الجزيرة الإماراتي 2-1 يوم الجمعة على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2022.
سجل حسين جبار (11) وعلي كاظم (82) هدفي القوة الجوية، في حين أحرز زايد العامري (43) هدف الجزيرة.
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضاً فوز الشباب السعودي على مومباي سيتي الهندي 3-0 على ستاد الأمير فيصل بن فهد.
وتصدر الشباب ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام القوة الجوية، في حين بقي رصيد الجزيرة ومومباي خالياً من النقاط.
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الاثنين، حيث يلتقي الشباب مع الجزيرة، والقوة الجوية مع مومباي سيتي.
ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الغرب.