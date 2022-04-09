الفيصلي يتعادل مع الوحدات الأردني

متابعة- محمود العوضي
تعادل فريق الفيصلي السعودي مع الوحدات الأردني بهدف لكل فريق يوم الجمعة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2022.
تقدم الفيصلي في الشوط الأول عبر هدف المغربي هشام فايق عند الدقيقة 12، قبل أن يدرك الوحدات التعادل بواسطة أحمد سمير (51).
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضاً تعادل السد القطري مع ناساف الأوزبكي 1-1 على نفس الملعب.
وتساوت أندية السد والوحدات والفيصلي وناساف برصيد نقطة واحدة لكل منها.
جاءت بداية اللقاء قوية ومُثيرة بين الفريقين، خاصة من طرف الفيصلي الذي بادر بتهديد مرمى منافسه مبكراً.
وسنحت أولى الفرص للفريق السعودي بواسطة خالد الكعبي الذي سدد كرة قوية بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس أحمد عبد الستار (4).
ولم ينتظر الفيصلي طويلاً لافتتاح التسجيل، وذلك من خلال ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء نفذها هشام فايق بطريقة متقنة بقدمه اليسرى سكنت الزاوية اليمنى العليا بعيداً عن متناول حارس المرمى عبد الستار (12).
حاول فريق الوحدات الخروج من مناطقه وتهديد مرمى منافسه في محاولة لتعديل النتيجة، وسنحت له فرصة خطيرة عندما تقدم قائد الفريق منذر أبو عمار بالكرة من وسط الملعب وسددها قوية بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء تألق حارس مرمى الفيصلي مصطفى ملائكة في التصدي لها (26).
بعد ذلك انحصر اللعب وسط الميدان، مع وجود أفضلية نسبية للفريق الأردني، ولكن دون تهديد واضح لمرمى الفريق السعودي في ظل الإغلاق الدفاعي الواضح أمام هجوم الوحدات.
وفي الدقائق الأولى من زمن الشوط الثاني، دخل الفريق الأردني بقوة ونجح في تعديل النتيجة بعد تبادل الكرة بطريقة جميلة على الجهة اليسرى بين كلارينس بيتانغ وأبو عمارة وأحمد سمير قبل أن يضعها الأخير بطريقة جميلة بقدمه اليمنى في أسفل الزاوية اليسرى البعيدة على متناول حارس المرمى داخل الشباك (50).
وسنحت للفيصلي فرصة خطيرة بواسطة المهاجم مارتن بويل الذي سدد كرة قوية بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء في منتصف المرمى بين أحضان الحارس عبد الستار (63).
بعد ذلك شهدت مجريات اللعب هدوءاً نسبياً وحذراً من قبل الطرفين، مع وجود بعض المحاولات الخجولة التي لم تهدد المرميين، كما تم إجراء بعض التبديلات في ظل التراجع البدني الواضح على لاعبي الفريقين.
وأهدر أنس العوضات فرصة خطيرة للوحدات في الدقائق الأخيرة عندما تلقى كرة بينية على الجهة اليسرى من البديل أحمد سريوة سددها العوضات بقدمه اليسرى مرّت قريبة بجوار القائم الأيسر (88).
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الاثنين، حيث يلتقي الفيصلي مع السد، وناساف مع الوحدات.
ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الغرب.