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أمير القصيم : اهتمام القيادة ودعمها تجسد في إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري

صحيفة البلادaccess_time8 / رمضان / 1443 هـ       9 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

بريدة : البلاد

عد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، للحملة الوطنية للعمل الخيري بتبرعين سخيين منهما – حفظهما الله – تجسيدا لاهتمام القيادة الرشيدة ودعمها لبرامج العمل الخيري والحرص على دعم أوجه العطاء ، وتشجيع جميع المؤسسات والافراد على ذلك خاصة في هذا الشهر المبارك.

وقال سموه :” الحرص على عمل الخير فطرة متأصلة في هذه البلاد ومواطنيها الكرام والقطاع الخاص من الباذلين في الاعمال الخيرية والإنسانية”.

وأشار سمو أمير القصيم إلى أن إطلاق هذه الحملة المباركة يأتي استكمالاً للمبادرات التي تقدمها القيادة الحكيمة ولما توليه من اهتمام وعناية بالعمل الخيري والإنساني وامتدادا لمسيرة التحول التقني لتعزيز جهود العطاء الخيري في المملكة.

وأكد سموه أن منصة احسان الإلكترونية سهلت عملية إيصال وتقديم التبرعات للفقراء والمحتاجين في مختلف مجالات الخير بطريقة سريعة وموثوقية عالية وفق قنوات رسمية آمنة ، بإشراف من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”سدايا” ، تضمن وصول الدعم الخيري للمحتاجين.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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