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أمانة جدة تخلي 125 موقعًا مخالفًا من مساكن العمال

صحيفة البلادaccess_time8 / رمضان / 1443 هـ       9 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

نفذت أمانة جدة أكثر من 675 زيارة للتأكد من تطبيق الاشتراطات للسكن الجماعي للأفراد وتراخيصها بدعم ورئاسة مقام محافظة جدة، ضمن الجهود المشتركة لرفع مستوى الامتثال في المنشآت بمشاركة كافة الجهات الحكومية.

وأوضح مستشار معالي أمين جدة المهندس محمد إبراهيم الزهراني أن الأمانة أخلت أكثر من 125 موقعا، حيث جرى تحرير مخالفات بغرامات مالية بحسب لائحة الاشتراطات البلدية داعيا المخالفين إلى سرعة سداد الغرامات المطبقة عليهم والأخلاء الفوري، وتصحيح وضع مخالفات المساكن المرخصة وذلك تفاديا للعقوبات والإجراءات المترتبة على ذلك وفقا للاشتراطات النظامية.

وأضاف م. الزهراني أن جولات التأكد من تطبيق الاشتراطات للمساكن تأتي ضمن حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والأمانات على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة، والحفاظ على الصحة العامة للجميع.

وتدعو أمانة جدة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن اي ملاحظات أو مخالفات عبر 940

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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