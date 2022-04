شاهد: هاتريك بنزيمة يدمّر تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

سجّل كريم بنزيمة هاتريك وقاد ريال مدريد لهزيمة تشيلسي بثلاثة أهداف لواحد سهرة الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي ملعب “ستامفورد بريدج” الخاص بتشيلسي، سجّل بنزيمة ثلاثية تاريخية وقاد ريال مدريد لتحقيق أول انتصار في تاريخ مواجهاته أمام تشيلسي.

وجاءت أهداف ريال مدريد في الدقائق 21 و24 و46 عبر نفس اللاعب كريم بنزيمة، فيما سجل هدف تشيلسي الوحيد الألماني كاي هافرتز بالدقيقة 40.

وسجّل بنزيمة هاتريك في دوري أبطال أوروبا للمباراة الثانية تواليًا، بعد أن أحرز ثلاثية في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي بإياب ثمن النهائي.

ووصل بنزيمة إلى الهدف رقم 82 في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا إجمالًا، منهم 70 هدفًا مع ريال مدريد و12 هدفًا مع أولمبيك ليون الفرنسي.

يخوض الريال وتشيلسي مواجهة الإياب في ملعب “سانتياغو برنابينو” يوم الثلاثاء المقبل 12 أبريل، من أجل حجز تذكرة المربع الذهبي للمسابقة.

شاهد أهداف مباراة تشيلسي وريال مدريد 1-3

تشيلسي 1 × 3 ريال مدريد | اهداف المباراة – ALL GOALS HD🎥

