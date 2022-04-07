اتحاد الريشة يختتم دورة المستوى الأول الدولي للمدربين

الدمام- حمودالزهراني
اختتم الاتحاد السعودي للريشة الطائرة البرنامج التدريبي دورة المستوى الأول الدولي لمدربي رياضة الريشة الطائرة، التي أقامها بالتعاون مع الاتحاد الدولي ومعهد إعداد القادة بالصالة الرياضية باستاد الأمير فيصل بن فهد لمدة خمسة أيام بواقع 30 ساعة تدريبية.
حيث شملت الدورة عدة محاور هي: مبادئ التدريب للمستوى الأول الدولي باللعبة والعملية التدريبية للمستوى الأول الدولي، ومهارات الحركة باللعبة ومهارات الضرب والمهارات البدنية والمهارات التكتيكية وعلم النفس الرياضي وأسلوب الحياة الرياضية. هذا، وقد استهدفت الدورة التي حاضر بها المحاضر الدولي جعفر إبراهيم إعداد وتأهيل مدربي رياضة الريشة الطائرة الوطنيين وفقاً لمعايير المستوى الأول الدولي للتدريب في مجال اللعبة.
من جانبه أشاد المدير الفني بالاتحاد السعودي للريشة الطائرة عمار عوض بأهمية الدورة؛ كونها تأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للاتحاد في برنامج مسار المدرب الوطني وذلك من المستوى التمهيدي وحتى المستوى الرابع الدولي التي تتضمن حصول المدربين على الشارة الدولية للتدريب التي يسعى من خلالها الاتحاد لزيادة قاعدة المدربين الوطنيين الدوليين وتأهيلهم وفقاً لمعايير تدريبية ومنهجية علمية معتمدة من الاتحاد الدولي؛
حيث إنه تم العمل خلال هذه الدورة العمل على إعداد وتأهيل المتدربين ليصبحوا مدربين دوليين بالمستوى الأول معتمدين للتدريب في مجال اللعبة وفقا للبروتوكولات الدولية.