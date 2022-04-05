الرياضة

مواجهات عربية نارية في ربع نهائي أبطال أفريقيا

صحيفة البلادaccess_time4 / رمضان / 1443 هـ       5 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا 2022 عن مواجهة نارية تجمع الأهلي المصري مع فريق الرجاء المغربي في ربع نهائي البطولة القارية.

وقد تأهل الأهلي من مرحلة المجموعات لدور الـ8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد أن حل في وصافة ترتيب المجموعة الأولى، وصعد معه فريق صن داونز الجنوب إفريقي محتلًا الصدارة.

وستقام مباراة الذهاب بين الأهلي والرجاء على ملعب السلام بالقاهرة في دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا أحد يومي الجمعة أوالسبت الموافق 15 أو 16 أبريل الجاري.

فيما يلتقي الفريقان مجددًا في الإياب بالمغرب أحد يومي الجمعة أو السبت 22 أو 23 أبريل. وسيتأهل الفائز منهما لمواجهة المنتصر من لقاء وفاق سطيف الجزائري والترجي التونسي. كما سيلتقي الفائز من شباب بلوزداد الجزائري ضد الوداد المغربي، مع الفائز من بترو أتليتيكو الأنجولي ضد صن داونز الجنوب إفريقي.

وكانت قرعة دوري أبطال إفريقيا 2022 قد أقيمت اليوم الثلاثاء بمقر كاف في القاهرة لتحديد مواجهات ربع النهائي في البطولة القارية.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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