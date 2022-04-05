مجلس الأمن يرحب بإعلان الهدنة في اليمن

نيويورك : متابعات

رحب أعضاء مجلس الأمن بالدعوة التي أطلقها في 1 أبريل المبعوث الخاص للأمم المتحدة جروندبرغ لإعلان هدنة لمدة شهرين بشأن اليمن.

ودعا الأعضاء في بيان صحفي اليوم عقب جلسة مجلس الأمن المنعقدة بشأن اليمن جميع الأطراف إلى اغتنام الفرصة التي توفرها الهدنة، والعمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإحراز تقدم نحو وقف شامل لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة, وتحسين الاستقرار الإقليمي.

ورحبوا بمبادرة مجلس التعاون الخليجي للمشاورات ( اليمنية -اليمنية ), دعماً لجهود الأمم المتحدة لإحراز تقدم نحو وقف شامل لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة.