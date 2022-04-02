11 شركة تعرض 200 فرصة وظيفية في ملتقى متخصص بـ “غرفة مكة”

مكة المكرمة : واس

نظم مركز توطين الوظائف التابع للغرفة التجارية بمكة المكرمة ملتقى للتوظيف عرضت خلاله 11 شركة ومؤسسة وطنية فرصاً وظيفية للجنسين في مكة المكرمة وجدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، تجاوز عددها 200 وظيفة برواتب تتراوح بين 3500 إلى 10 آلاف ريال حسب التخصص، وقد استقطب الملتقى أكثر من 400 من طالبي وطالبات التوظيف.

وشملت الشواغر الوظيفية في شركة تجارية للتوصيل: وظيفة مساعد إداري، ومخطط، ومشرفين وقادة في تخصصات متنوعة، بينما قدمت شركة للحافلات شواغر في مجالاً في الهندسة والأعمال الفنية والإشراف، فيما قدمت شركات لتقديم القهوة مجالات مختلفة، وشركة قابضة حددت شواغرها في مجالات شملت الهندسة والأعمال الفنية والإدارية، وشركة حراسات أمنية طلبت حراس أمن، وشركات شهيرة للمطاعم والسوبرماركت والفنادق حددت شواغرها في طواقم الخدمات، والمحاسبة والاستقبال وغيرها.

وعدّت أخصائية العمليات التشغيل في مؤسسة الفكر الراسخ راوية أبو منصور أن عدد المتقدمات للوظائف المطروحة فاق التوقعات في مختلف التخصصات، مبينة أن المؤسسة تدخل هذا الموسم بمنتجات جديدة دعت إلى فتح باب التوظيف لمقابلة احتياجات السوق.

فيما أكدت أخصائية التوظيف بشركة الحافلات الحديثة ودّ الشريف أن معظم طلبات التوظيف الجديدة سيتم توجيهها لصالح مشروع النقل العام بمكة المكرمة، مبينة أن الشراكة مع غرفة مكة المكرمة عبر ملتقى التوظيف لم يكن الأول، لافتة النظر إلى أن عدد المتقدمين في هذا الملتقى كان كبيراً، وقد تم استيعاب العدد المطلوب.

إلى ذلك، أعلنت غرفة مكة المكرمة عن فتح باب التسجيل عبر منصتها الإلكترونية للراغبين في دراسة الدبلومات من الجنسين في 19 تخصصاً متنوعاً من التخصصات الرائدة في سوق العمل، لتطوير المهارات والتهيئة لمجالات التوظيف، بواقع 300 ساعة دراسية، ما يعادل عاماً دراسياً كاملاً، بينها اللغة الإنجليزية والتسويق، والمحاسبة والإدارة المالية، والأمن السيبراني وغيرها.

وكان المركز قد أعلن عن فتح الباب للتقدم لاختبارات تحديد مستوى اللغة الإنجليزية IELTS عبر بوابة المركز.