شاهد: بايرن ميونيخ يدك فرايبورغ بـ”رباعية”

عزز بايرن ميونيخ صدارته للائحة الدوري الألماني “بوندسليغا” بفوزه خارج أرضه أمام فرايبورغ بنتيجة 4-1 السبت في إطار مباريات الأسبوع الـ28.

وأصبح النادي البافاري في مقدمة جدول الدوري الألماني بواقع 66 نقطة، بعيدًا عن أقرب ملاحقيه فريق بوروسيا دورتموند الذي يمتلك 58 نقطة.

وفي ملعب “يوربا بارك” الخاص بفرايبورغ، سجّل بايرن ميونيخ رباعية عن طريق غوريتسكه (58) وغنابري (73) وكومان (82) وسابيتزر (96).

فيما تكفّل بهدف فرايبورغ الوحيد البديل الألماني نيليس بيترسين في الدقيقة 63، بعد نزوله إلى أرض الملعب بدقيقة واحدة عدّل به النتيجة 1-1.

شاهد أهداف بايرن ميونيخ وفرايبورغ 4-1

📽️ An action-packed affair saw @FCBayernEN come away with all three points, capped off by a first ever Bayern goal for Marcel Sabitzer. 🧢 ☝️ pic.twitter.com/OzOIgafROd

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 2, 2022