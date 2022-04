برونو فيرنانديز يجدد عقده مع مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الجمعة عن تجديد عقد لاعبه البرتغالي برونو فيرنانديز إلى صيف 2026 مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

وكان فيرنانديز قد انتقل إلى الشياطين الحمر في سوق انتقالات شتاء عام 2020 قادمًا من سبورتنغ لشبونة البرتغالي مقابل 63 مليون يورو.

وأصبح برونو فيرنانديز أحد الدعائم الأساسية لمانشستر يونايتد، وقد سجّل منذ وفادته إلى النادي 49 هدفًا من 117 مباراة، وصنع 39 أخرى.

وقال اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا في تصريحات لموقع النادي الرسمي بعد توقيع العقد: “هناك الكثير من الأمور التي أريد تحقيقها هنا”.

“الأهم هو أنني أريد منح الجماهير ما يستحقونه، لقد عشنا لحظات عظيمة هنا ولكن الأفضل قادم، سواء بالنسبة لي أو للفريق ككل”.

