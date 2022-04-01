الصبان نائباً لرئيس الاتحاد العربي للمبارزة

الرياض ـ هاني البشر

فاز أحمد الصبان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للمبارزة، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمبارزة، الذي عقد في دبي بمشاركة رؤساء وممثلي 18 دولة عربية، فيما حافظ الشيخ سالم القاسمي على منصبه في رئاسة الاتحاد العربي بعد تزكيته من الجمعية.

وانتُخب 3 أعضاء سعوديين في عضوية لجان الاتحاد العربي، وهم عبدالله السنيد المدير التنفيذي في الاتحاد، لعضوية اللجنة الإعلامية، وحاسن القرشي للجنة الحكام، وماجد المطيري للجنة المدربين.

ووافقت الجمعية على نقل مقر الاتحاد العربي إلى العاصمة المصرية القاهرة اعتباراً من الدورة الجديدة، كما شهد اجتماع الجمعية العمومية اعتماد اللائحة الأساسية الجديدة.

الجدير بالذكر أن أحمد الصبان قد فاز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الاسيوي للمبارزة في أكتوبر الماضي.