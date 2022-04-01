الأخضر السعودي يصطدم بالأرجنتين والمكسيك وبولندا في مونديال قطر 2022

أوقعت قرعة مونديال قطر 2022 المقامة حاليا في الدوحة المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة التي تضكممك بجانبه المنتخب الأرجنتيني من أمريكا الجنوبية والمكسيك من الكونكاف، والمنتخب البولندي من القارة الأوروبية، وسيخوض منتخبنا السعودي لقاءه الأول بالمونديال أمام المنتخب الأرجنتيني.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م