الرياضة الأخضر السعودي يصطدم بالأرجنتين والمكسيك وبولندا في مونديال قطر 2022

جدة- محمود العوضي أوقعت قرعة مونديال قطر 2022 المقامة حاليا في الدوحة المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة التي تضكممك بجانبه المنتخب الأرجنتيني من أمريكا الجنوبية والمكسيك من الكونكاف، والمنتخب البولندي من القارة الأوروبية، وسيخوض منتخبنا السعودي لقاءه الأول بالمونديال أمام المنتخب الأرجنتيني.