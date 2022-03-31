نادي الصقور السعودي يوقع اتفاقية استثمارية لإنشاء مركز معارض ومجمع ترفيهي

الرياض : البلاد

وقّع نادي الصقور السعودي شراكة استثمارية مع شركة (صلة) اليوم، تتضمن الاستثمار في مقر النادي بملهم شمال الرياض، وذلك لإنشاء مرافق ومبانٍ تجارية.

ومثل الجانبين خلال الاتفاقية الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي حسام الحزيمي، والعضو المنتدب لشركة صلة الدكتور راكان الحارثي.

وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز الإيرادات الاستثمارية للنادي، وخدمة أنشطته وفعالياته التي ينظمها للإسهام في التعريف بالتراث الخاص بالصقور وإبرازه ونشره، والحفاظ على تراث الصقارة والاحتفاء به، فيما يتركّز عمل شركة (صلة) ضمن قطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة.

وستستثمر (صلة) نحو 9.3 ملايين متر مربع من المساحة الإجمالية لأرض النادي؛ التي تتجاوز مساحتها 27.7 مليون متر مربع، حيث تشمل الاتفاقية الاستثمارية طويلة الأمد تطوير الجزء المحدد ليشمل معرضًا وفندقًا، ومنتجعاً صحراويًا وأسواقًا تجارية.

كما سيكون المعرض المزمع إنشاؤه مركز معارض دولي يتضمن مدرج طيران مؤهلًا لاستضافة بعض الفعاليات العالمية، وتطوير وتشغيل أو تأجير فندق، وتطوير وتشغيل أو تأجير منتجع صحراوي، وتطوير وتأجير أسواق تجارية.

وستمكن الاتفاقية الاستثمارية نادي الصقور السعودي من الاستفادة من مركز المعارض الدولي، وإقامة فعالياته وبرامجه فيه، وذلك بما يخدم الصقارين من داخل المملكة وخارجها، ويحافظ على التراث التاريخي والتقاليد المرتبطة بثقافة الصيد بالصقور، ونقل هذا الإرث المتجدد جيلًا بعد جيل.