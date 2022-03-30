استشاري لربات البيوت : احذرن الاحتراق النفسي في رمضان

جدة : البلاد

حذر استشاري الطب النفسي الدكتور محمد الحامد ، ربات البيوت من التعرض للاحتراق النفسي في رمضان نتيجة الإجهاد الكبير الذي يتعرضن له يوميًا بعد قضاء ساعات طويلة في إعداد وجبات الإفطار والسحور في المطبخ ، موضحاً أن الاحتراق النفسي هو حالة من الاضطراب النفسي، والعاطفي، والعقلي، حيث ينشأ نتيجة الإجهاد المستمر لفترات طويلة في العمل ، وللأسف كثير من السيدات يتعرضن له في رمضان لأن طبيعة الشهر قد تفرض هذه الحالة التي تكثر فيها العزائم والولائم ودعوات الافطار والسحور ، وبالتالي تحرص ربات البيوت على أن تتزين مائدة الافطار والسحور بكل ما لذ وطاب من الأطعمة والمشروبات.

وتابع أن أهم أعراض الاحتراق النفسي هي :

الإحساس بالتعب ، الخمول معظم الوقت ، زيادة فرص الإصابة بالأمراض ، والتعرض لآلام العضلات والمفاصل ، والأعراض العاطفية ، وكل هذه الأعراض قد تؤثر على قدرتهن في القيام بأعمال أخرى هامة كأداء صلوات القيام خلال الشهر الفضيل ، بجانب تأثيرات تحملهن مسؤولية ورعاية الأبناء وغير ذلك من المهام المنزلية.

وينصح ” الحامد ” أي سيدة تتعرض لمشكلة الاحتراق النفسي أن لا تجهد نفسها كثيراً في أعمال المطبخ ، وخصوصًا إذا بدأ الجسم يعطي إشارات تنبيهية من خلال الآلام والشعور بتقلبات نفسية في الجسد والمزاج بسبب تكرار الروتين اليومي ، وهنا تنصح ربات البيوت بأخذ فترة إجازة وراحة

للتخلص من الآلام الجسدية واستعادة النشاط والحيوية .

ودعا استشاري الطب النفسي جميع أفراد العائلة بضرورة المشاركة ومساندة ربات البيوت في تحمل بعض المهام التي يمكن القيام بها من قبل الأبناء ، فذلك يخفف الكثير ويساعد في سرعة الانتاجية وانجاز المهام ، مما يساعد ربات البيوت في الشعور بالارتياح النفسي ويمّكنهن من آداء الأعمال الأخرى وحمايتهن من التعرض للاحتراق النفسي.