فضيحة أخلاقية تهز أركان برشلونة الإسباني

تحدثت وسائل إعلام الأربعاء عن فضيحة أخلاقية في أروقة نادي برشلونة الإسباني تتعلق بسلوكيات سيئة تجاه إحدى لاعبات الفريق النسائي، وتدعى جيوفانا كيروش.

وأرسلت كيروش البالغة من العمر 18 عامًا، خطابًا إلى رئيس برشلونة، خوان لابورتا، أشارت فيه إلى أنها تعرضت لمضايقات وسلوكيات مشينة من أحد الإداريين.

وقالت اللاعبة إن أحد إداريي برشلونة تعمد تشوية صورتها وتقويض مسيرتها، ومنعها من السفر للعب مع منتخب البرازيل بحجة بروتوكولات فيروس كورونا.

وذكرت اللاعبة البرازيلية أنها قد تضطر إلى طلب تعويض أو رفع دعوى قضائية، مشيرة إلى أن المعاملة السيئة التي تعرضت لها خلقت ذكريات تطاردها باستمرار.

وتنشط جيوفانا كيروش حاليًا بنظام الإعارة من برشلونة إلى ليفانتي الإسباني، وقد وفدت إلى النادي الكاتالوني العام صيف عام 2020 قادمة من نادي ريال مدريد.

ونفى متحدث رسمي باسم برشلونة لشبكة “ESPN” مزاعم كيروش، قائلًا إن النادي تصرّف في إطار قانوني عندما منعها من السفر عام 2021 للبرازيل.

