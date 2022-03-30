الرياضة

شاهد.. البرتغال وبولندا إلى كأس العالم قطر 2022

محمد ابو الوفاaccess_time27 / شعبان / 1443 هـ      30 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
البرتغال إلى كأس العالم

تأهل منتخبا البرتغال وبولندا إلى كأس العالم قطر 2022 بالفوز أمام مقدونيا الشمالية والسويد تواليًا بنفس النتيجة 2-0 الثلاثاء، في الملحق الأوروبي.

وسجّل هدفي البرتغال أمام مقدونيا الشمالية، لاعب مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز بالدقيقتين 32 و65، في ملعب “دراغاو” الخاص بفريق بورتو.

وكانت البرتغال قد تخطت تركيا بنتيجة 3-1 في نصف نهائي الملحق الأوروبي، فيما عبرت مقدونيا الشمالية بالفوز أمام إيطاليا 1-0 في مفاجآة كبيرة.

 


فيما أحرز روبرت ليفاندوفسكي وبيوتر زيلينسكي للمنتخب البولندي ضد السويد، في الدقيقتين 50 و75، لتتأهل بولند للمونديال الثاني تواليًا.

وصعدت بولندا إلى الدور النهائي من الملحق، بعد استبعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم، روسيا من المباراة كعقوبة بسبب الحرب ضد أوكرانيا.

وبقيت البطاقة الثالثة في ملحق أوروبا المؤهل إلى كأس العالم، معلقة بين منتخب ويلز في مواجهة الفائز من أوكرانيا واسكتلندا.

 

m.abo.elwafa

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