الدولية

الدفاع الروسية: ضرب 36 هدفاً عسكرياً أوكرانياً خلال 24 ساعة

صحيفة البلادaccess_time25 / شعبان / 1443 هـ      28 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن قواتها استهدفت 36 منشأة عسكرية أوكرانية وأسقطت 5 طائرات حربية و19 طائرة مسيرة خلال آخر 24 ساعة من عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها اليوم، أنه تم إسقاط أربع قاذفات أوكرانية من طراز “سو-24” في الجو فوق مقاطعة تشيرنيهيف بشمال البلاد، كما أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز “سو-27” بالقرب من كراماتورسك في دونباس، مشيراً إلى أن القوات الروسية أسقطت خمسة صواريخ أطلقتها راجمات صواريخ “سميرش” أوكرانية بالقرب من مطار في مقاطعة خيرسون (جنوب)، حسب ما نقلته قناة” آر تي عربية”.

وأوضح البيان أن من بين الأهداف التي دمرها الطيران وقوات الصواريخ الروسية خلال اليوم الماضي، راجمتي صواريخ ومنظومة للصواريخ المضادة للطائرات.

ibrahim

كتب بواسطة

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