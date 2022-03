اعتزال رونالدو.. تصريحات مثيرة من صاروخ ماديرا

تمحور المؤتمر الصحفي لمباراة البرتغال ومقدونيا الشمالية الفاصل المؤهل إلى كأس العالم قطر 2022 حول اعتزال رونالدو بعد تصريحات مثيرة من اللاعب.

وقال كريستيانو رونالدو (36 عامًا) قائد المنتخب البرتغالي عند سؤاله حيال موعد اعتزاله كرة القدم وتقدمه في العمر: “أنا وحدي من أقرر موعد اعتزالي”.

وأضاف: “استمتع بلعب كرة القدم، وأرى أنني مفيد للنادي ومنتخب بلادي، إن قررت لعب المزيد فسوف ألعب، وأن قررت العكس فسوف أتوقف عن اللعبة”.

ويلعب المنتخب البرتغالي أمام مقدونيا الشمالية أمسية الثلاثاء 29 مارس في الدور النهائي من ملحق أوروبا، لتحديد المتأهل منهما إلى نهائيات كأس العالم.

وكانت مقدونيا الشمالية قد أطاحت ببطل أوروبا إيطاليا بالفوز عليها 1-0 في الدقيقة الأخيرة بنصف النهائي، فيما تغلبت البرتغال على تركيا بصعوبة 3-1.

اعتزال رونالدو كان النقطة الأبرز في المؤتمر ويتوقع خبراء أن يستمر اللاعب في ممارسة اللعبة، إلى عمر الـ40 إسوة بالسويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

👊"The person who is going to decide my future will be me, no one else!"

😅@Cristiano is getting bored of reporters asking about his future! pic.twitter.com/u4lGPlXuO7

