كين “يهدد” رقم روني التاريخي مع إنجلترا

سجّل هاري كين وقاد منتخب إنجلترا للفوز 2-1 أمام سويسرا أمسية السبت في مباراة ودية دولية، جرت على أرضية ملعب “ويمبلي”الشهير في لندن.

ومن علامة الجزاء في الدقيقة 78، أحرز كين هدف الفوز بعد أن تقدمت سويسرا أولًا في الدقيقة 22، وعادل لوك شو لإنجلترا قبل نهاية الشوط الأول.

وأصبح كين (68 مباراة دولية) في المركز الثاني بلائحة الهدّافين التاريخيين لمنتخب إنجلترا مناصفة مع الأسطورة بوبي تشارلتون، بواقع 49 هدفًا.

لكن كين ما يزال يطارد الرقم القياسي المملوك لواين روني أسطورة مانشستر يونايتد السابق، والهدّاف التاريخي الحالي الذي سجّل 53 هدفًا.

ويفصل كين 4 أهداف ليصبح الهداف التاريخي للإنجليز، لكنه سيصل إلى هذا الرقم في عدد مباريات أقل بكثير من روني الذي لعب (120).