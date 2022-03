شاهد: بعد 9 أشهر.. إريكسن يسجل مع الدنمارك

شارك كريستيان إريكسن وسجّل لأول مرة مع المنتخب الدنماركي منذ 9 أشهر وبالتحديد عندما أغشي عليه في لقاء فلنلندا شهر يونيو الماضي في كأس أمم أوروبا.

وسقط إريكسن مغشيًا عليه في افتتاحية مباريات الدنمارك في كأس أوروبا أمام فنلندا مصابًا بأزمة قلبية، كاد يفقد على إثرها حياته لولا التدخل الطبي السريع.

وعاد إريكسن للمشاركة لأول مرة منذ 9 أشهر رفقة المنتخب الدنماركي، عندما هز شباك هولندا أمسية السبت في مبارة وديّة انتهت بخسارة الدنمارك 2-4.

النجم الأشقر وبعد تركيبه جهاز تنظيم ضربات القلب في جسده العام الماضي 2021، قرر ناديه إنتر ميلان إنهاء عقده استنادًا إلى لوائح الدوري الإيطالي.

وانتقل إريكسن (30 عامًا) إلى برينتفورد الإنجليزي في انتقالات الشتاء الماضية في يناير 2022، وقدّم معه تمريرة حاسمة من أصل 3 مشاركات إلى الآن.

CHRISTIAN ERIKSEN SCORES TWO MINUTES INTO HIS RETURN TO INTERNATIONAL FOOTBALL!!! pic.twitter.com/BztWOVLGqM

— ESPN FC (@ESPNFC) March 26, 2022