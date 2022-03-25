تونس تهزم مالي وتضع قدما في مونديال قطر 2022

جدة- البلاد حقق منتخب تونس فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه مالي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب 26 مارس في العاصمة امالية باماكو في ذهاب التصفيات الحاسمة والمؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022. أنهى نسور قرطاج الشوط الأول من هذا اللقاء بالتقدم بهدف نظيف سجله موسى سيساكو لاعب مالي بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 36. وأكمل المنتخب المالي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد موسى سيساكو عند الدقيقة 40. ولم تنجح محاولات أصحاب الأرض في العودة للنتيجة وإدراك التعادل ليخطف المنتخب التونسي انتصارًا ثمينًا يُقربه من كأس العالم 2022. ويكفي منتخب تونس التعادل في مباراة الإياب والتي ستقام على الملعب الأولمبي يوم الثلاثاء المقبل للتأهل للمونديال.