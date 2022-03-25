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الحجرف يدين بأشد العبارات استمرار ميليشيا الحوثي إطلاق مسيرات مفخخة باتجاه المملكة

صحيفة البلادaccess_time22 / شعبان / 1443 هـ      25 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

دان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بأشد العبارات استمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق مسيرات مفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية، بشكل ممنهج ومتعمد، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية.

وأكد معاليه بأن استمرار الاعتداءات واستهداف المنشآت المدنية و محطات الطاقة، تشكل تهديدا للأمن و الاستقرار، وإضرار بالاقتصاد العالمي، وإمدادات الطاقة، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي وقفة حازمة تجاه هذه الاعتداءات وما تمثله من انتهاك للقانون الدولي .

وأشاد معالي الأمين العام بالكفاءة العالية واليقظة المستمرة لقوات الدفاعات الجوية السعودية، والتي تمكنت بفضل الله من اعتراض وتدمير 9 مسيرات، مؤكداً معاليه تضامن دول مجلس التعاون مع المملكة ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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