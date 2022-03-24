“بترومين” توقع اتفاقية شراكة رسمية مع شركة “رياضة المحركات السعودية”

جدة : البلاد

أعلنت “بترومين”، الشركة السعودية الرائدة في مجالات صناعة الزيوت والشحوم وتقنيات السيارات وخدمات التنقل متعدد الوسائط وقطاع النقل المستدام[KS2] ، عن اختيارها شريكاً رسمياً لشركة “رياضة المحركات السعودية”، أول هيئة عامة في السعودية مخصصة للترويج لرياضة المحركات محلياً مثل سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1. وتأتي هذه الشراكة لتسهم في ترسيخ مكانة الشركة في مجالها وتفوقها على غيرها من المنافسين.

وتنطلق منافسات النسخة الثانية من سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 في مدينة جدة بين 25 و27 مارس. وفي إطار الاتفاقية التي تمتد بين عامي 2021 و2023 مع شركة “رياضة المحركات السعودية”، ستكون “بترومين” أيضاً الشريك الرسمي لحقوق التسمية لنادي “السيارات الرياضية السعودي” والذي سيحمل مسمى “نادي السيارات الرياضية السعودي برعاية بترومين”[KS3] . ويوفر النادي الذي تعود ملكيته حصراً لشركة “رياضة المحركات السعودية” بالشراكة مع “بترومين”، عضوية وتجارب حصرية استثنائية لعدد محدود من المواطنين السعوديين الذين يمتلكون شغفاً كبيراً تجاه السيارات السريعة ورياضة المحركات.

وتقوم عضوية “نادي السيارات الرياضية السعودي” على الدعوة حصرياً، وسيحظى 30 سعودياً من الأعضاء المؤسسين لهذا النادي الحصري بفرصة خوض سباق مشوق بسياراتهم الرياضية على حلبة كورنيش جدة تزامناً مع سباق فورمولا 1 الذي سيقام في عطلة نهاية الأسبوع بين 25و 27 مارس، في فرصة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم. وتأتي الشراكة مع شركة “رياضة المحركات السعودية” انطلاقاً من التزام “بترومين” بتحقيق أهداف رؤية “المملكة 2030” المتمثلة في التنوع الاقتصادي وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وعلاوة على الفرص الحصرية الاستثنائية للترويج لعلامتها التجارية، تسهم الشراكة في وضع “بترومين” في موقع الصدارة لضمان ترسيخ مكانتها المنافسة كشركة رائدة في مجال خدمات السيارات وحلول التنقل الكهربائي مستوى المملكة والمنطقة والعالم

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة الحصرية، قال كاليانا سيفاجنانام، الرئيس التنفيذي لشركة “بترومين”: “تأتي الشراكة بين ’بترومين‘ والشركة السعودية لرياضة المحركات والمصحوبة برعاية ’النادي السعودي للسيارات الرياضية‘، انسجاماً مع حرصنا على دعم مشهد رياضة المحركات في المملكة العربية السعودية لاسيما سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 والمساهمة في ترسيخ مكانة المملكة على الخريطة العالمية من خلال هذا الحدث التاريخي، وتوجيه جهود فرق عملنا وعملائنا وشركائنا وكافة الأطراف المعنية في سبيل تعزيز الزخم والحماس تجاه هذه الرياضة”.

وأضاف: “تتهيأ بترومين لخوض مسيرة نمو متسارعة عبر تطبيق استراتيجية رائدة لإدارة عملياتها التشغيلية وإطلاق باقة من المنتجات والحلول المبتكرة، لاسيما في مجال التنقل الكهربائي والاستراتيجيات والحلول النظيفة والصديقة للبيئة. وسنمضي قدماً في مساعينا للارتقاء بقيمة علامتنا التجارية عبر التعريف بمنتجاتنا والقيمة الاستثنائية التي توفرها، والتفاعل مع المستخدمين لدفع الأعمال وزيادة حجم المبيعات، وتقريب الشركة من عملائها عبر تعزيز الديناميكية وإطلاق عروض وحلول تلبي تطلعات العملاء من مختلف الفئات العمرية في المملكة”.

وتثميناً لهذه الشراكة، قال مارتن ويتيكر ، الرئيس التنفيذي لشركة رياضة المحركات السعودية: “أسهمت استضافة المملكة العربية السعودية للنسخة الأولى من سباق ’الجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1‘ العام الماضي بترسيخ مكانة المملكة على قائمة الجهات الرائدة لاستضافة فعاليات عالمية عالية الجودة يشاهدها الملايين من منازلهم حول العالم. وفي نسخته الثانية، سيواصل سباق ’نادي السيارات الرياضية السعودي‘ تعزيز موقعه كأحد أبرز فعاليات رياضة المحركات في المنطقة، لا سيّما أن تنظيم هذه الفعاليات يسهم بدور محوري في تعزيز شعبية هذه الرياضات في المملكة، الأمر الذي ينسجم تماماً مع قيم وأهداف ’بترومين‘ باعتبارها شركة رائدة في قطاع خدمة السيارات وحريصة على تبني منهجية عمليات مبتكرة عبر إرساء أرقى المعايير العالمية في القطاع”.

ومنذ العام الأول لشراكتها الحصرية مع “نادي السيارات الرياضية السعودي”، عملت شركة “بترومين” على الاستفادة من حقوق ملكية علامة النادي التجارية، والترويج لعلامتها التجارية وتوسيع قاعدة عملائها المستهدفين وحضورها عبر كافة مناطق المملكة. وفي هذا العام، ستتمحور طموحات “بترومين” حول الارتقاء بجاذبية وقيمة عروضها لدى جمهور واسع ومتخصص، وتعزيز موثوقيتها كمزود أول لخدمات وحلول السيارات في المملكة. وباعتبارها الداعم والراعي الرئيسي لقطاع السيارات الرياضية في المملكة، ستضمن “بترومين” موقعاً مثالياً كإحدى جهات العمل الجاذبة والمفضلة لدى الشباب السعودي.