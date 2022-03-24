+ OSN تحتفل بالإطلاق الرسمي للنسخة العربية من المسلسل الشهير “سوتس”

دبي: البلاد

احتفلت OSN+، الوجهة الأكثر جاذبية لمحتوى البثّ في المنطقة، بإطلاق المسلسل التلفزيوني “سوتس”، أحد إنتاجاتها الأصلية، وهو النسخة العربية من المسلسل الشهير Suits من إنتاج NBCUniversal.

وشهدت السجادة الحمراء التقليدية، التي تميزت بلون وردي استثنائي، إطلالات ساحرة لنجوم العمل التلفزيوني المرتقب، في حفل الإطلاق الذي أقيم الثلاثاء 22 مارس في ساحة “بلازا تراس أبراج الإمارات”، المطلّة على متحف المستقبل. وتألقت في الحفل كوكبة أبطال العمل من نجوم الدراما المصرية ومنهم آسر ياسين وأحمد داوود وريم مصطفى وتارا عماد ومحمد شاهين، برفقة طارق الجنايني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TVision للإنتاج.

ورحّب مسؤولو مجموعة OSN بمن فيهم سانغيتا ديساي الرئيس التنفيذي لمجموعة OSN، ونيك فورورد المدير التنفيذي لـ OSN+ الرئيس التنفيذي للمحتوى، وفريق OSN+، بوسائل الإعلام المحلية والإقليمية وبالمشاهير والمؤثرين وشركاء مجموعة OSN في الحفل الحصري.

وافتُتحت الأمسية بكلمة ترحيبية ألقتها الرئيس التنفيذي لمجموعة OSN، تلتها كلمة من المدير التنفيذي لـ OSN+، الرئيس التنفيذي للمحتوى. وشاهد الضيوف بعد ذلك لقطات حصرية لم تُعرض من قبل من المسلسل الجديد المقرّر عرضه في رمضان على منصة OSN+. واستؤنفت الأمسية باستعراض للأزياء على السجادة الحمراء، حيث استمتع الضيوف بحفل استقبال التقوا خلاله بنجوم الشاشة المصرية والشخصيات الإعلامية المؤثرة في مشهد خدمات البث والترفيه الإقليمي، إضافة إلى أعضاء فريق OSN+.

من ناحيته، قال فورورد إن منصة OSN+ تُعدّ موطن أشهر المسلسلات التلفزيونية في العالم، معربًا عن فخره بتقديم النسخة العربية من “سوتس” إلى مشاهدينا، ليكون عمل من الإنتاجات الأصلية على المنصة الجديدة OSN + وأضاف: “يسعدنا في OSN+ أن نتعاون مع أصحاب المواهب الإبداعية البارزة في مجالات الكتابة والتمثيل في المنطقة لإنشاء محتوى عربي رفيع، ونتطلع إلى النجاح الذي سيحققه مسلسل “سوتس”، وإلى مشاهدة مزيد من الأعمال العربية الناجحة الأخرى على منصتنا في المستقبل”.

بدوره، أكّد الجنايني أن شركته عملت بجدّ طوال سنوات للوصول إلى هذه اللحظة، مُعرِبًا عن فخره بالجهود التي بذلتها كوكبة الممثلين والفريق الإبداعي في سبيل تحويل المسلسل العالمي الناجح إلى حدث عربي جميل سوف يجد صداه في أرجاء العالم العربي. وقال: “نتطلع إلى إطلاق الموسمين الأولين من “سوتس” في رمضان هذا العام، كما نأمل في أن ينال طاقم التمثيل حبّ المشاهدين، بلمستهم الفريدة التي يضفونها على المسلسل”.

وقامت بإنتاج مسلسل “سوتس بالعربي” شركة NBCUniversal Formats، التابعة لمجموعة Universal Studio، بالشراكة مع شركة الإنتاج الإعلامي TVision، ومقرها القاهرة. وأُنتج المسلسل بوصفه أحد إنتاجات OSN+ الأصلية، وسيُعرض على منصة OSN+ وقنوات OSN الفضائية خلال شهر رمضان المقبل، وذلك بحلقة واحدة يوميًا.

ويستند هذا العمل المرتقب بشدّة على مسلسل “سوتس” الذي أنتجه وكتبه آرون كورش. وعُرض المسلسل على شبكة USA Network في تسعة مواسم بين العامين 2011 و2019، وأنتجته UCP، التابعة لشركة Universal Studio Group، وذلك لصالح USA Network. وقد وضع الترجمة العربية للعمل الكاتبان محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، وهو من إخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجنايني.