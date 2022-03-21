الرياضة الفيصل يترأس مجلس أمناء مؤسسة” الحلم” الآسيوي

جدة – البلاد

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس الاثنين تشكيل مجلس أمناء مؤسسة الحلم الآسيوي، خلال الفترة من 2025 إلى 2021، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية. ويضم المجلس في عضويته كلا من: تيموثي فوك تسون تينغ رئيس اتحاد هونغ كونغ لكرة القدم ورئيس اللجنة الأولمبية في هونغ كونغ، واللواء كيف ساميث رئيس اتحاد آسيان لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الكمبودي لكرة القدم. ويأتي تشكيل مجلس أمناء المؤسسة بالاعتماد على الخبرات الكبيرة التي يمتلكها الأعضاء، التي تمتد لعقود في مجال الإدارة الرياضية والخدمة العامة وإدارة الأعمال إلى جانب العمل الخيري، حيث سيتولى المجلس إعداد الاستراتيجيات وإدارة برامج التمويل التي تقدمها مؤسسة الحلم الآسيوي. ورحب معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وراعي مؤسسة الحلم الآسيوي، برئيس وأعضاء مجلس الأمناء، وقال: “تم تأسيس مؤسسة الحلم الآسيوي؛ بهدف أساسي يتمثل في قيادة طموحات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل الاستفادة من قوة كرة القدم لتحقيق التأثير الإيجابي في المجتمعات الهشة بكافة أرجاء قارة آسيا”.

وأضاف: “يمتلك أعضاء مجلس الأمناء خبرات واسعة ومتنوعة، ويسرني ويشرفني باسم أسرة كرة القدم الآسيوية الترحيب بهم في مؤسسة الحلم الآسيوي”. وأوضح: “أود التقدم بالشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمناء، الذين أبدوا استعدادهم لتقديم خدماتهم، وأنا واثق أنهم سيرتقون بمستوى التأثير والإنجاز في مشاريع التطوير الاجتماعي خلال السنوات المقبلة”.

وأردف بالقول: “الأمر الأهم هو أن تعيين هذه الشخصيات التي تمتلك خبرات كبيرة، يؤكد التزام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في ضمان تنفيذ برامج قيّمة تتوافق مع أفضل الممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة الجيدة والاستدامة”. وسيقوم رئيس وأعضاء مجلس الأمناء بدور محوري في ضمان مواصلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تصميم وتنفيذ برامج ومبادرات ناجحة في مجال المسؤولية الاجتماعية، تتوافق مع المبادئ الأساسية في مؤسسة الحلم الآسيوي، وهي حماية الأطفال، والتعليم والاندماج الاجتماعي. الجدير بالذكر أنه تم إطلاق مؤسسة الحلم الآسيوي من قبل رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم في شهر مارس 2017، وهي تواصل العمل على تمكين وتعزيز المجتمعات الهشّة في جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ضمن خمسة اتحادات إقليمية، وذلك بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات والمنظمات غير الربحية الشهيرة على المستوى الدولي والمحلي. المسحل يهنئ وزير الرياضة رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل التهنئة لسمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بمناسبة تولي سموه رئاسة مجلس أمناء مؤسسة الحلم الآسيوي خلال الفترة من 2021-2025. وأكد المسحل أن التشكيل الجديد للمجلس برئاسة سمو وزير الرياضة سيسهم في قيادة طموحات الاتحاد الآسيوي فيما يتعلق بتحقيق أقصى استفادة من شعبية كرة القدم للارتقاء بالعمل المجتمعي في الدول الأعضاء بالاتحاد، مشيدًا بالعطاء الإيجابي والدعم والاهتمام من قبل الاتحاد الآسيوي للعبة وفعاليات المؤسسة بقيادة معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة. وقال: إن اختيار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لرئاسة مجلس أمناء الحلم الآسيوي يجسد مسيرة سموه الناجحة في القيادة الرياضية الفاعلة محليًا ودوليًا، الأمر الذي أثمر العديد من الإنجازات التي حققتها الكرة السعودية في ظل الجهد والدعم الكبيرين اللذين تقدمهما وزارة الرياضة بقيادة سموه، وهو ما جعل المملكة شريكًا أصيلًا للاتحاد الآسيوي في إنجاح العديد من الفعاليات التي أقيمت تحت مظلة الاتحاد القاري. كما هنأ المسحل كلا من رئيس اتحاد آسيان لكرة القدم السيد خييف ساميث، ورئيس اتحاد هونغ كونغ لكرة القدم والعضو الفخري للجنة الأولمبية الدولية السيد تيموثي فوك تسون تينغ بمناسبة توليهما عضوية المجلس.