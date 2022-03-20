غيابات الكلاسيكو.. ريال مدريد أم برشلونة.. أيهما يتأثر أكثر؟

دائمًا تمثل غيابات الكلاسيكو معضلة لدى فريقي ريال مدريد وبرشلونة، لكن من يتأثر هذه المرة في سهرة اليوم الأحد بملعب “سانتياغو برنابيو”؟.

يستقبل ريال مدريد نظيره برشلونة في الـ11 مساء بتوقيت مكة المكرمة ضمن المرحلة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بصافرة خوان مارتينيز.

قبل 9 جولات من نهاية الدوري الإسباني، يحتل الملكي صدارة المسابقة بـ66 نقطة، ويلاحقه برشلونة بالمركز الثالث بـ51 نقطة، مع تبقي مباراة مؤجلة.



غيابات الكلاسيكو هذه المرة قد تكون أشد تأثيرًا على ريال مدريد بغياب نجمه كريم بنزيمة للإصابة، والذي سجّل 22 هدفًا وصنع 11، في الليغا هذا الموسم.

بالإضافة إلى بنزيمة، هناك مواطنه الفرنسي فيرلاند ميندي الظهير الأيسر الذي تعرض لالتواء في الكاحل الأسبوع الماضي، وتأكد غيابه عن مباراة الكلاسيكو.

في المقابل يغيب عن المدرب تشافي هيرنانديز لاعبين أمثال أنسو فاتي وصامويل أومتيتي وسيرخيو روبرتو، لكنهم غائبون منذ فترة، أي ليسوا أساسين حاليًا.

أي أن ريال مدريد الأكثر تأثرًا بطبيعة الحال بغياب اثنين من لاعبيه الأساسين، بنزيمة وميندي، فيما تعتبر غيابات برشلونة هامشية كون فاتي وأومتيتي وروبرتو لا يشاركون في الشهور الأخيرة بالأساس، ولا يندرجون ضمن خطط المدرب تشافي لمباراة الكلاسيكو.