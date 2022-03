غيابات الكلاسيكو.. ريال مدريد أم برشلونة.. أيهما يتأثر أكثر؟

دائمًا تمثل غيابات الكلاسيكو معضلة لدى فريقي ريال مدريد وبرشلونة، لكن من يتأثر هذه المرة في سهرة اليوم الأحد بملعب “سانتياغو برنابيو”؟.

يستقبل ريال مدريد نظيره برشلونة في الـ11 مساء بتوقيت مكة المكرمة ضمن المرحلة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بصافرة خوان مارتينيز.

قبل 9 جولات من نهاية الدوري الإسباني، يحتل الملكي صدارة المسابقة بـ66 نقطة، ويلاحقه برشلونة بالمركز الثالث بـ51 نقطة، مع تبقي مباراة مؤجلة.

