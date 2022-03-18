ضبط مواطن حول شقة سكنية لعيادة علاج طبيعي

البلاد : متابعات

تمكنت مديرية الشؤون الصحية، ممثلة بإدارة الالتزام في المدينة المنورة، من القبض على مواطن يمارس العلاج الطبيعي دون ترخيص مزاولة المهنة في شقة سكنية.

وتمكنت صحة المنطقة من ضبط المخالف عقب تواجد عدد من المرضى والمراجعين لعيادته واستقبالهم في عيادة جهزت في شقة تحوي على عيادات لاستقبال المرضى من الجنسين وعمل لهم العلاج الطبيعي، وكذلك الحجامة في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية والبيئية ودون ترخيص من الجهة المختصة، حيث قام مساعد مدير عام الشؤون الصحية للالتزام علاء الدين مفتي ومدير إدارة المخالفات جبرين المطيري بالتسنيق مع الجهات المشاركة وضبط العيادة وتحرير الواقعة.