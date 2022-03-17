الرياضة قلوة يستضيف الجبيل في إياب ملحق الصعود للثانية

الدمام-حمودالزهراني يستضيف فريق قلوة لكرة القدم مساء يوم غد الجمعة فريق الجبيل في إياب ملحق الصعود؛ لتحديد الفريق الصاعد لدوري الدرجة الثانية. لقاء اليوم لايقبل القسمة على اثنين. فالمطلوب فائز واحد بعد تعادلهما الأسبوع الماضي في لقاء الذهاب الذي انتهى بالتعادل السلبي، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء إثارة وقوة بين الفريقين، وقد ركز مدربا الفريقين خلال التدريبات على تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي شابت أداءهما في لقاء الذهاب.