الرياضة

قلوة يستضيف الجبيل في إياب ملحق الصعود للثانية

صحيفة البلادaccess_time14 / شعبان / 1443 هـ      17 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-حمودالزهراني

يستضيف فريق قلوة لكرة القدم مساء يوم غد الجمعة فريق الجبيل في إياب ملحق الصعود؛ لتحديد الفريق الصاعد لدوري الدرجة الثانية. لقاء اليوم لايقبل القسمة على اثنين.

فالمطلوب فائز واحد بعد تعادلهما الأسبوع الماضي في لقاء الذهاب الذي انتهى بالتعادل السلبي، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء إثارة وقوة بين الفريقين، وقد ركز مدربا الفريقين خلال التدريبات على تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي شابت أداءهما في لقاء الذهاب.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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