كلوب ينتقد المخالفات “الجنونية” ضد صلاح

وصف مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، عدد المخالفات التي حصل عليها لاعبه المصري محمد صلاح بالموسم الحالي من الدوري الإنجليزي بـ “الجنونية”.

وظهر كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء أرسنال وليفربول أمسية الأربعاء ضمن إحدى مؤجلات الدوري الإنجليزي، والتي تقام بأرضية ملعب “إيميراتس”.

يعتقد كلوب أن حكّام الدوري الإنجليزي يمنحون صلاح مخالفات أقل مما يستحق، بالنظر إلى وجوده الدائم في مناطق الهجوم وقيامه بالمراوغات والانطلاقات.

"You have to ask the refs."

"I cannot explain that."

Jurgen Klopp on the statistic on the lack of fouls Salah receives: "It's absolutely crazy." pic.twitter.com/sAB9dD7Xwg

