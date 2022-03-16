كلوب ينتقد المخالفات “الجنونية” ضد صلاح

وصف مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، عدد المخالفات التي حصل عليها لاعبه المصري محمد صلاح بالموسم الحالي من الدوري الإنجليزي بـ “الجنونية”.

وظهر كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء أرسنال وليفربول أمسية الأربعاء ضمن إحدى مؤجلات الدوري الإنجليزي، والتي تقام بأرضية ملعب “إيميراتس”.

يعتقد كلوب أن حكّام الدوري الإنجليزي يمنحون صلاح مخالفات أقل مما يستحق، بالنظر إلى وجوده الدائم في مناطق الهجوم وقيامه بالمراوغات والانطلاقات.

"You have to ask the refs." "I cannot explain that." Jurgen Klopp on the statistic on the lack of fouls Salah receives: "It's absolutely crazy." pic.twitter.com/sAB9dD7Xwg — This Is Anfield (@thisisanfield) March 15, 2022



كم خطأ حصل عليه صلاح في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي؟

16 مرة هي جملة المخالفات التي اُحتسبت لصلاح بالموسم الحالي 2021-2022، ويرى كلوب أن حكّام البريميرليغ يجب أن يفعلوا المزيد لحماية اللاعب، وقال: في المؤتمر الصحفي”هناك إحصائية تقول إن صلاح أقل مهاجم يحتسب لصالحه أخطاء مقارنة بالآخرين، إنه أمر جنوني تمامًا أن تنظر إلى عدد المخالفات التي يحتسبها الحكام له”.

عند مراجعة الإحصاءات، فإن صلاح أكثر لاعب لمس الكرة داخل صندوق الخصم بالموسم الحالي بواقع 269 مرة، وفي المقابل حصل على 16 خطأ خلال 26 مباراة، ومقارنة بالإيفواري ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس، الذي حصل على 72 مخالفة والإنجليزي إيفان توني مهاجم برينتفورد، فإن كلوب قد يكون صائبًا بعض الشيء في انتقاداته.

كلوب يدافع عن صلاح “الغواص”

عن سبب قلة احتساب الحكام مخالفات لصالح محمد صلاح، يوضح كلوب: “لا أعرف السبب تحديدًا، يمكنكم سؤال الحكام، لأننا نعتقد أنه يتعرض لمخالفات باستمرار من الخصوم، صلاح دائم المراوغات والصراع الثنائي مع المدافعين حول منطقة الجزاء ولا يحصل على مخالفات، إنه أمر مثير بالفغل بالنسبة لنا”.



حول ادعاء البعض بأن صلاح يتعمد الوقوع داخل منطقة الجزاء أو ما يسميه البعض “الغوص” في منطقة الجزاء، يقول كلوب: “إنه يتعرض باستمرار إلى الأخطاء من المدافعين، ويحاول مواجهة الإدعاءات التي تقول بأنه يغوص للحصول على ركلات جزاء، إنه عار مطلق من هؤلاء”.

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