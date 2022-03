سبوتيفاي “الراعي الجديد” لقميص برشلونة

وقّع نادي برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء اتفاق رعاية مع شركة “سبوتيفاي – Spotify” لخدمات البث الموسيقي بحسب ما اعلن عبر موقعه الإلكتروني.

عقد رعاية الشركة السويدية متعددة الجنسيات، سبوتيفاي لقميص برشلونة سيمتد لـ4 سنوات قادمة مقابل 70 مليون يورو في الموسم الواحد.

بموجب العقد المبرم، سيتم منح الراعي الجديد سبوتيفاي حق التسمية، ليتم تغيير اسم ملعب برشلونة “كامب نو” إلى “كامب نو سبوتيفاي”.

واعتبارًا من تاريخ 1 يوليو/ تموز المقبل، سيتم وضع اسم الراعي “سبوتيفاي” بدلًا من شركة “راكوتين” اليابانية على صدر قميص برشلونة.

We’re partnering with @Spotify to bring football and music together like you’ve never seen before 🏟

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 15, 2022