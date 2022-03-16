الرياضة

سبوتيفاي “الراعي الجديد” لقميص برشلونة

محمد ابو الوفاaccess_time13 / شعبان / 1443 هـ      16 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
راعي برشلونة الجديد سبوتيفاي

وقّع نادي برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء اتفاق رعاية مع شركة “سبوتيفاي – Spotify” لخدمات البث الموسيقي بحسب ما اعلن عبر موقعه الإلكتروني.

عقد رعاية الشركة السويدية  متعددة الجنسيات، سبوتيفاي لقميص برشلونة سيمتد لـ4 سنوات قادمة مقابل 70 مليون يورو في الموسم الواحد.

بموجب العقد المبرم، سيتم منح الراعي الجديد سبوتيفاي حق التسمية، ليتم تغيير اسم ملعب برشلونة “كامب نو” إلى “كامب نو سبوتيفاي”.

واعتبارًا من تاريخ 1 يوليو/ تموز المقبل، سيتم وضع اسم الراعي “سبوتيفاي” بدلًا من شركة “راكوتين” اليابانية على صدر قميص برشلونة.

 

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