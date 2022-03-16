الرياضة “الانضباط” توقف البلوي وتغرم العبود

جدة-البلاد

قررت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم إيقاف المدير التنفيذي بنادي الاتحاد “حامد البلوي” لمدة 4 مباريات وتغريمه مبلغ 75 ألف ريال؛ بسبب تصريحاته بعد مباراة فريقه أمام الهلال في دوري الأمير محمد بن سلمان، التي خسرها الاتحاد 1-2. واعتبرت لجنة الانضباط أن تصريحات البلوي “إساءة تجاه حكم المباراة والاتحاد السعودي لكرة القدم ولجانه وإخلال بواجب السرية”. كما قررت اللجنة حرمان نادي الشباب من جماهيره في مباراة واحدة؛ بسبب “رمي علب المياه” أثناء مباراة الفريق أمام الاتحاد والتي خسرها الشباب 0-2 . وألزمت لجنة الانضباط، فريق الشباب بلعب مباراة واحدة بدون جمهور مع إغلاق كامل الملعب في أول مباراة رسمية يستضيفها الفريق في الدوري، بالإضافة إلى غرامه مالية قدرها (41,250) ريالا. وقررت اللجنة تغريم لاعب الاتحاد “عبدالرحمن العبود” مبلغ 20 ألف ريال بسبب “دخوله غرفة تبديل الملابس وهو غير مسجل بقائمة الفريق”، وكذلك تغريم مدرب النصر “روسو” مبلغ 20 ألف ريال بسبب “عدم ارتداء البطاقة التعريفية خلال مواجهة الفريق أمام الاتفاق، كما غرمت اللجنة، مساعد مدرب الهلال “إيميليو دياز” لذات السبب بنفس المبلغ.