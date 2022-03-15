سنابل الحديثة للسيارات تطرح السيارة الايقونة إكسيد “Exeed”  في أسواق المملكة 

جدة : البلاد

طرحت شركة سنابل الحديثة للسيارات، احدى شركات محمد يوسف ناغي سيارة إكسيد “EXEED” الفاخرة في المملكة العربية السعودية، والتي تعد من ابرز العلامات التجارية في سوق السيارات العالمية الفاخرة.

حيث تقف إكسيد “Exeed” التي تصنعها شركة شيري انترناشيونال موقف الصدارة ضمن العلامات التجارية الراقية والفارهة المشهورة للسيارات لما تمتلكه الشركة المصنعة من 100 عام من الخبرة في صناعة السيارات في أوروبا والعالم ولتقدم سيارة بمواصفات السيارات الأوروبية المدمجة مع أحدث التقنيات الذكية في الصين.

وصرح عبد الله المدهون مدير عام شركة سنابل الحديثة للسيارات إحدى شركات محمد يوسف ناغي الوكيل المعتمد لشيري و إكسيد: نحن سعداء للغاية لإنضمام إكسيد “Exeed” لمجموعتنا والتي صممت لتلبية تطلعات وراحة مستخدمي ومحبي السيارات الفارهة، ونحن على ثقة تامة بنجاحها وتفوقها في السوق السعودي، ونحرص دائما على أن تتجاوز رحلة عملائنا التوقعات واكثر من مجرد امتلاك إحدى سياراتنا، ولذلك قمنا بتدشين العديد من صالات العرض ومراكز خدمة جديدة في جدة والرياض والدمام مجهزة بأحدث الوسائل لتزويد عملائنا بتجربة شاملة متكاملة خلال رحلة اقتناء السيارة وما بعد ذلك من خدمات ما بعد البيع والصيانة.

وأضاف السيد بيتر ماتكين، المدير التنفيذي للبحث والتطوير في: إكسيد “Exeed” نحن متحمسون جدا لإطلاق إكسيد “Exeed” في السوق السعودي ومتيقنون بانها ستحتل مكانة مرموقة بين المنافسين وذلك لأسباب مهمة منها زيادة الطلب على السيارات الصينية الفارهة، ونجاح إكسيد “Exeed” في مبيعاتها لدى الأسواق العالمية، وحصلت على إشادة من الصحافة الدولية، لذلك تجرأت إكسيد “Exeed” ، كعلامة تجارية جديدة، على الدخول و التنافس مع العلامات التجارية العالمية الفارهة في المملكة “.

و تضم إكسيد “Exeed” أحدث ما توصلت له التكنولوجيا الذكية في الصين والمواصفات التصنيعية الأوروبية مثل الهيكل الخاص المصمم ليتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ومجهزة بهيكل رئيسي من شركة Bentler ونظام دفع الرباعي من BorgWarner Intelligent four- بالإضافة الى احتوائها على أقوى محرك صنع في الصين والذي يتميز بالقوة الاستثنائية، والذكاء الرائد، والسلامة القصوى، والراحة.

ويكمن سر تفوق إكسيد “Exeed” في الفريق الدولي الذي تم استقطابه من أكثر من 100 متخصص في التصميم والبحث والتطوير والتصنيع والتنفيذيين من شركات سيارات مشهورة عالميًا مثل BMW وJaguar Land Rover، وشركات أخرى ذات معايير أوروبية من الدرجة الأولى لابتكار هذه السيارة الفاخرة والرائدة. والتي أثارت إعجاب الحضور في معرض فرانكفورت للسيارات في عام 2017 بتصميمها الخارجي الجريء والداخلي الفاخر لا سيما التفاعل الذكي بين الإنسان والسيارة، وقد حصلت إكسيد على جائزة “اكتشاف العام” في روسيا في عام 2019 بإشادة كبيرة من المستخدمين فيما يتعلق بالمنتج والخدمة والعلامة التجارية.

وبفضل التعاون مع JLR ونظام البحث والتطوير والتصنيع الخاص بـ EXEED، تم الوصول إلى آفاق جديدة. وبصفتها سيارة فارهة مصممة لتتوافق مع احتياجات المستهلكين من دول متعددة ذات مناخات مختلفة، صمدت EXEED في ظروف قاسية في جميع أنحاء العالم مثل درجات الحرارة العالية التي يمكن ان تصل لغاية 55 درجة مئوية في المملكة العربية السعودية، ومجهزة بمخرج هواء خلفي إضافي، ومروحة stepless لتسخين المحرك ؛ لتتناسب مع خصائص المنتجات النفطية المحلية.