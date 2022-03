كم تكلفة المباراة الواحدة لنيمار مع باريس؟

زعم تقرير من صحيفة “إل كونفدنسيال” الإسبانية أن تكلفة المباراة الواحدة للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مع فريقه باريس سان جيرمان تتجاوز مليوني يورو.

وذكر التقرير أنه حصل على معلومات خاصة من بنود عقد نيمار (30 عامًا) مع النادي الباريسي، تفيد بأن تكلفه المباراة الواحدة تبلغ نحو 2.7 مليون يورو.

ويحتوي عقد نيمار على بنود تتعلق بالمكافآت والحوافز بمبالغ طائلة، هذا فضلًا عن الراتب الأساسي الذي يتقاضاه من باريس والبالغ 40 مليون يورو سنويًا.

غاب نيمار عن 20 مباراة بالموسم الحالي 2021-2022 بسبب الإصابات، فيما خاض 20 مباراة أخرى وسجّل خلالها 5 أهداف وقدّم 5 تمريرت حاسمة.

You see that throughball Messi gave to Hakimi?..The throughball that resulted in Neymar's goal?…That is a clear example of a "Indirect assist/big chance created" pic.twitter.com/JhbQkrzMtv

