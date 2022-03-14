  الفيصل يعلن تأسيس 5 اتحادات بارالمبية جديدة

الرياض – البلاد



أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الاولمبية والبارالمبية السعودية أمس الأحد تأسيس 5 اتحادات بارالمبية مستقلة، وفصل الاتحاد السعودي للرياضات الشتوية الى كيانين مستقلين هما الاتحاد السعودي للرياضات الجليدية والاتحاد السعودي للرياضات الثلجية.

هذه القرارات ترمي إلى تنظيم الرياضات المختلفة داخل الاتحادات الرياضية بما ينعكس على تطوير المنافسات المحلية والتمثيل الدولي والأداء الفني بشكل عام للرياضة الاولمبية والبارالمبية في المملكة.

والاتحادات البارالمبية الخمسة المستقلة التي تم تأسيسها هي الاتحاد السعودي للسباحة البارالمبية، والاتحاد السعودي لألعاب القوى البارالمبية، والاتحاد السعودي للإعاقات البصرية، والاتحاد السعودي لألعاب الجلوس والكراسي والاتحاد السعودي للبوتشيا.

كما أعلن الأمير عبدالعزيز الفيصل الموافقة على إدراج الرياضة البارالمبية، بما في ذلك المسابقات والمنتخبات الوطنية، تحت مظلة 14 اتحادا قائما هي: الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاتحاد السعودي للفروسية، الاتحاد السعودي للسهام، الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، الاتحاد السعودي للرماية، الاتحاد السعودي للتجديف، الاتحاد السعودي للكانو والكاياك، الاتحاد السعودي للتايكواندو، الاتحاد السعودي للترايثلون، الاتحاد السعودي لرفع الاثقال، الاتحاد السعودي للرياضات الجليدية، الاتحاد السعودي للرياضات الثلجية، الاتحاد السعودي للريشة الطائرة والاتحاد السعودي للدراجات.

يذكر أن الجمعية العمومية الـ 25 للجنة الأولمبية السعودية قد أقرت العام الماضي دمج اللجنة الاولمبية السعودية مع اللجنة البارالمبية السعودية في كيان واحد تحت اسم اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، حيث بلغ بموجبها العدد الإجمالي للاتحادات واللجان والروابط الرياضية في المملكة 97 اتحادا ولجنة ورابطة رياضية.