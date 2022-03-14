الرياضة الخليج ومضر يبحثـان عن صـدارة ممتاز اليد

الدمام- حمودالزهراني

تنطلق غدًا الثلاثاء مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، بإقامة ست لقاءات على أربع صالات مختلفة. حيث تتجه أنظار متابعي ومحبي لعبة كرة اليد نحو صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، التي ستحتضن قمة مواجهات الجولة بين فريقي الخليج ومضر، عند تمام الساعة 7:00 مساءً، إذ يتقاسم الفريقان الصدارة بواقع 25 نقطة لكل منهما، ويسعيان لتحقيق الفوز والانفراد بالصدارة. وعلى نفس الصالة، سيلعب المحيط مع الترجي عند الساعة 5:00 مساءً، وسيسبقها عند الساعة 3:00 مساءً مواجهة النور مع السلام، وستبث المباريات الثلاث التي ستقام في صالة القطيف تلفزيونياً على قنوات SSC الرياضية. وستقام باقي مباريات الجولة عند الساعة 4:00 عصراً، حيث سيلعب الوحدة مع الأهلي، على صالة مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة، ويحل العدالة ضيفاً على الزلفي بصالته في الزلفي، ويلتقي الصفا مع القارة، على صالة نادي الاتفاق بالدمام. وسيقود مباراتي الخليج مع مضر والصفا مع القارة، طاقم أجنبي مكون من التونسيين أيمن بنعبد اللطيف وعثمان العزابي، والحكمين المصريين علاء بيومي وحسام معتمد. الجدير بالذكر أن مضر يتصدر الترتيب بفارق الأهداف عن الخليج برصيد 25 نقطة، يليهما النور ثالثاً بـ 21 نقطة، ثم الوحدة رابعاً بـ 18 نقطة، والصفا خامساً بـ 16 نقطة، يتبعه القارة سادساً بـ 15 نقطة، والترجي سابعاً بـ 14 نقطة، ويمتلك الزلفي 12 نقطة يحتل بها المركز الثامن، وبرصيد 11 نقطة يأتي المحيط تاسعاً، ثم الأهلي عاشراً بـ 8 نقاط، والعدالة في المركز الحادي عشر بنقطتين، ويقع السلام في مؤخرة الترتيب بنقطة وحيدة.