الحذاء الذهبي 2022: من الأقرب لحسم الجائزة؟

اشتد الصراع على جائزة الحذاء الذهبي 2022 مع الدخول في الأمتار الأخيرة من الموسم الجاري في الدوريات الخمس الأوروبية في كرة القدم.

الفائز بالجائزة العام الماضي هو المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي أحرز 41 هدفًا بقميص بايرن ميونيخ الألماني بمسابقة “بوندسليغا”.

هذا العام يتنافس على الجائزة عدة مهاجمين مرموقين، لكن يبدو أن ليفاندوفسكي في طريقه للاحتفاظ بالحذاء الذهبي 2022 للعام الثاني تواليًا.

سجّل ليفاندوفسكي 29 هدفًا إلى الآن، والأقرب له فقط سجّل 20 هدفًا، لكن حسم الجائزة لا يعرف الوضع الحالي، بل الوضع النهائي بنهاية الموسم.



من بين المتنافسين حاليًا على الحذاء الذهبي، لم يحصد الجائزة من قبل إلا ليفاندوفسكي (2021) والإيطالي شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو (2020).

أما بالنسبة للأسطورتين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لاعبا مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان تواليا، فهما خارج المنافسه بواقع 13 و2 أهدف.

ويتصدر ميسي لائحة شرف الفائزين بالحذاء الذهبي بواقع 6 مرات آخرهام عام 2019، يليه رونالدو الذي حصدها في 4 مناسبات كان آخرها عام 2015.

قائمة اللاعبين المتنافسين على جائزة الحذاء الذهبي 2022

29 هدفًا – روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ الألماني)

20 هدفًا – دوسان فلاهوفيتش (يوفنتوس الإيطالي)

20 هدفًا – باتريك شيك (بايرليفركوزن الألماني)

20 هدفًا – كريم بنزيمة (ريال مدريد الإسباني)

20 هدفًا – شيرو إيموبيلي (لاتسيو الإيطالي)

20 هدفًا – محمد صلاح (ليفربول الإنـجـليـزي)

17 هدفًا – إيرلينغ هالاند (دورتموند الألماني)

15 هدفًا – كيليان مبابي (بـاريس الفـرنسي)

15 هدفًا – جيوفاني سميوني (فيرونا الإيطالي)