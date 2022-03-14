الرياضة أخضر كبار وناشئي الجولف يبدأ مشواره في بطولة الخليج

متابعة- خالد بن مرضاح

انطلقت اليوم (الاثنين) منافسات النسخة الـ 24 من بطولة الخليج للجولف، التي يحتضن فعالياتها نادي أبوظبي للجولف في العاصمة الإماراتية، وتتنافس على لقبه البطولة 6 منتخبات هي” المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر إلى جوار المنتخب الإماراتي المستضيف”. وكان حفل الافتتاح الرسمي للبطولة الذي أقيم (الأحد) في منطقة التدريبات بنادي أبوظبي قد شهد حضور رئيس الاتحاد الإماراتي للجولف فاهم القاسمي ونائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله الهاشمي إلى جوار عدد من المسؤولين واللاعبين من جميع الدول المشاركة. ويتنافس لاعبو المنتخبات المشاركة على مدار أربعة أيام على الفوز بالبطولة المقسمة إلى أربع جولات في سباق الوصول نحو 72 حفرة؛ حيث يُنتظر أن تشهد البطولة تنافساً مثيراً بين اللاعبين الخليجيين على التتويج باللقب، كما تقام في التوقيت ذاته النسخة الـ 13 من بطولة الخليج للناشئين، التي يتنافس لاعبوها على 54 حفرة بواقع ثلاث جولات على مدى ثلاثة أيام. ويمثل المنتخب السعودي في منافسات بطولة الرجال كل من” فيصل سلهب وعلي حسن وسعود الشريف وعبد الرحمن المنصور”. وكان اللاعب العماني عزان الرهامي قد نفذ ضربة إعلان انطلاق منافسات البطولة.

وستخوض المنتخبات المشاركة البطولة بمجموعتين؛ حيث تضم الأولى كلا من عمان والكويت وقطر، وتنطلق منافساتها يومياً بين السابعة والسابعة والنصف صباحاً، فيما تضم المجموعة الثانية المنتخب السعودي إلى جوار البحريني والإماراتي؛ حيث تنطلق منافسات المنتخبات الثلاثة بين الساعة 7.40 صباحًا و8.10 صباحًا. وتختلف بطولة الرجال عن بطولة الناشئين من ناحية طول المسافات بين نقطة الانطلاق وكل حفرة، حيث اختار المنظمون للاعبين المشاركين في بطولة الرجال بدء تنفيذ الضربة الأولى من نقاط الانطلاق الزرقاء (الأطول مسافة)، بينما يتنافس المشاركون من الناشئين من نقاط الانطلاق الخضراء (الأقصر مسافة).

ويشارك في منافسات بطولة الناشئين 13 لاعباً من الدول الست؛ حيث تنطلق منافساتها يومياً بين الـ 8.20 صباحًا وحتى 8.50 صباحًا.