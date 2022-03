ميسي “المنحوس”.. العارضة والجماهير وخيبة العجز التهديفي

تعرّض الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى هجوم لفظي من قبل أنصار فريقه باريس سان جيرمان قبل لقاء بوردو الأحد في مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

واستقبلت الجماهير الباريسية ميسي بوابل من الشتائم بسبب الإقصاء الأخير أمام ريال مدريد الإسباني في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-1.

أفضت نتيجة المباراة بين باريس وبوردو إلى فوز رفاق ميسي 3-0 وتعزيز صدارتهم للائحة المسابقة الفرنسية بواقع 65 نقطة بعيدًا عن نيس (50).

ومع ذلك، أطلقت جماهير باريس شتائم ضد ميسي ونيمار ودي ماريا وأبرز لاعبي الفريق، فيما امتنعوا عن شتم كيليان مبابي والمغربي أشرف حكيمي.

في أثناء المباراة، منعت عارضة بوردو ميسي من التسجيل ليصبح أكثر لاعب في الدوريات الـ5 الأوروبية بالموسم الحالي يضرب العارضة بواقع 8 مرات.

كما أن ميسي البالغ من العمر 34 عامًا، استمر في سلسلة عجز تهديفي مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي استمرت للمباراة الـ5 على التوالي.

Messi and Neymar were booed at while Mbappe was cheered on during introductions 😳😳

(via @andionrubia) pic.twitter.com/YdOqEzsYlF

— ESPN FC (@ESPNFC) March 13, 2022