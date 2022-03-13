“مسام” ينتزع 1,352 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

الرياض : واس

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس 2022م، من انتزاع 1,352 لغمًا زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 14 لغمًا مضادًا للأفراد، و935 لغمًا مضادًا للدبابات، و395 ذخيرة غير متفجرة، و8 عبوات ناسفة.

واستطاع فريق “مسام” نزع 189 لغمًا مضادًا للدبابات و89 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، ولغم واحد مضاد للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، و186 لغمًا مضادًا للدبابات و7 ذخائر غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، و3 ألغام مضادة للدبابات ولغم واحد مضاد للأفراد في قرية كهبوب بمحافظة لحج، و275 لغمًا مضادًا للدبابات و281 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية حريب بمحافظة مأرب.

وفي محافظة شبوة تمكَّن الفريق من نزع 101 لغم مضاد للدبابات وعبوتين ناسفتين في مديرية عين، و7 ألغام مضادة للأفراد ولغم واحد مضاد للدبابات وعبوة ناسفة واحدة في مديرية بيحان، و157 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة بمديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز استطاع فريق “مسام” نزع 4 ذخائر غير متفجرة و3 ألغام مضادة للدبابات وعبوتين ناسفتين بمديرية الوازعية، و10 ألغام مضادة للدبابات و4 ذخائر غير متفجرة بمديرية المخاء، و5 ألغام مضادة للأفراد و10 ألغام مضادة للدبابات و9 ذخائر غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر مارس إلى 2,438 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى 325 ألفًا و227لغمًا، زرعتها المليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن. في حين تواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع، تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين للعيش في حياة كريمة.