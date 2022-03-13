تفعيل أنظمة المنافسة العادلة في القطاع العقاري

الرياض : البلاد

عقدت الهيئة العامة للعقار اليوم اجتماعاً مع المسؤولين في الهيئة العامة للمنافسة، امتداداً للعمل المشترك بين الهيئتين لتعزيز وتشجيع مناخ المنافسة العادلة في القطاع العقاري وحمايتها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على القطاع ونشر ثقافة المنافسة العادلة وتشجيعها في الأسواق وتعريف المجتمع وقطاع الأعمال بقواعد المنافسة، والإنفاذ الفعّال لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية والتفعيل المشترك لورش العمل للتعريف بنظام المنافسة وتبادل الخدمات الاستشارية ومشاركة البيانات والسياسات والبرامج ودعم الدراسات السوقية.

كما زار المسؤولون في الهيئة العامة للمنافسة، مركز خدمة الشركاء بالهيئة واطلّعوا على الخدمات التي يقدمها المركز للمستفيدين من منظومة الهيئة التي تشمل: المركز السعودي للتحكيم العقاري، وجمعية ملاك وفرز الوحدات العقارية، ومنصة المؤشرات العقارية، وبوابة العقار الجيومكانية، ولجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية العقارية، وخدمة عقاري، وتصنيف منشآت الوساطة العقارية، والدورات التدريبية التي يقدمها المعهد العقاري السعودي. وتسعى الهيئة العامة للعقار من خلال العمل المشترك والتكامل مع الجهات الحكومية إلى تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره؛ لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذاً للخطة الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.