الهلال ينتصر بصعوبة على الرائد ويخطف الثالث من النصر

جدة – هلال سلمان
تصوير- عبد الرحمن الخزيم
حقق فريق الهلال فوزا صعبا للغاية على مضيفه الرائد بهدف دون رد مساء اليوم، ليخطف المركز الثالث من النصر، في الجولة الـ 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
مرت أول نصف ساعة دون خطورة حقيقية، ثم سدد الغاني أتسو كرة أرضية تصدى لها حارس الهلال محمد العويس (د 32) وأتبعها بأخرى مرت فوق العارضة بعدها بدقيقة، ورد الهلال برأسية إيغالو التي أمسكها أحمد الرحيلي بسهولة (د 37)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وكثف الهلال من ضغطه مطلع الشوط الثاني، وزج دياز بماريغا وميشايل مكان بيريرا وكنو (د 63)، ورد بيدرو بإشراك منصور البيشي ويحيى سنبل مكان أحمد الزين وعبدالله مجرشي (د 65)، ثم لعب صالح الشهري مكان كارييو (د 78)، فيما لعب من الرائد عبدالله الشنقيطي وعبدالله الفهد مكان محمد الدوسري وأتسو (د 81).
ثم لعب عوض خميس مكان الخثلان (د 87)، ونجح ماريغا في تسجيل هدف الهلال بقذيفة قوية في سقف المرمى (د 89)، ليرفع رصيد فريقه إلى 46 نقطة منتزعا المركز الثالث من النصر، فيما تجمد رصيد الرائد عند 29 نقطة.